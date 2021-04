Borissow-Partei gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

Die bürgerliche Partei von Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow hat die Wahlen in dem Land am Sonntag amtlichen Zwischenergebnissen zufolge gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) am Montag nach Auszählung von rund 42 Prozent der Stimmen mitteilte, kommt Borissows Partei GERB auf gut 24 Prozent der Stimmen.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Sieg, aber Verlust der Absoluten für Borissow möglich