Borissow will nicht neuerlich bulgarischer Premier werden

Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow will nach der jüngsten Parlamentswahl nicht erneut Premier werden. Das gab Borissow, der seit 2009 mit Unterbrechungen an der Spitze der bulgarischen Regierung steht, am Mittwoch bekannt. Er werde eine Person nominieren, die eine klare Ausrichtung auf EU und NATO habe, kündigte er an. Einen Namen nannte der konservative Politiker nicht.

SN/APA/dpa/Sina Schuldt Die Lage für Borissow ist nach der Parlamentswahl schwierig