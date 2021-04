Borissows konservative Partei GERB bei Bulgarien-Wahl vorn

Die Partei von Ministerpräsident Boiko Borissow hat die Parlamentswahlen in Bulgarien laut Prognosen zufolge gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Borissows Partei GERB (Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) erzielte am Sonntag laut Nachwahlbefragungen etwa 25 Prozent der Stimmen, neun Prozentpunkte weniger als im Jahr 2017. Auf Platz 2 folgte vorerst mit 17,1 Prozent überraschend die Protestpartei "Es gibt so ein Volk" des TV-Moderators Slawi Trifonow.

Sieg, aber Verlust der Absoluten für Borissow möglich