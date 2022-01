Borrell fordert EU-Beteiligung in Gesprächen über Ukraine

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat erneut die Einbeziehung der EU in Beratungen um den Ukraine-Konflikt gefordert. "Es gibt keine Sicherheit in Europa ohne die Sicherheit der Ukraine", sagte Borrell am Mittwoch bei einem Besuch in Kiew. Bei jeglichen Gesprächen müssten daher sowohl die Ukraine als auch die EU beteiligt werden. Der Regierung in Kiew sicherte er die "volle Unterstützung" der EU zu.

SN/APA/Ukrainian Foreign Affairs pr Der EU-Au§enbeauftragte flog im Helikopter an Frontlinie in Ostukraine