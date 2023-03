Borrell: Serbien und Kosovo nahe an Regelung der Beziehungen

Serbien und der Kosovo sind nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell einer Regelung ihrer Beziehungen nahe gekommen. "Wir haben einen Deal", erklärte der Spitzendiplomat am späten Samstagabend nach zwölfstündigen Marathonverhandlungen im nordmazedonischen Ohrid am gleichnamigen See. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich auf Twitter erfreut über die Annäherung der beiden Staaten.

BILD: SN/APA/AFP/ARMEND NIMANI EU ist durch Borrell und Lajcak vertreten