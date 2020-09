Borrell warnt vor Lukaschenkos Amtseinführung

Vor der nahenden sechsten Amtseinführung von Alexander Lukaschenko in Weißrussland hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dem 66-Jährigen das Recht auf das Präsidentenamt klar abgesprochen. Es handle sich um eine "Pseudo-Amtseinführung", schrieb Borrell in einem am Dienstag veröffentlichten Blogeintrag. Womöglich gehe sie noch diese Woche über die Bühne. "Herr Lukaschenko hat jede Legitimität verloren", meinte er.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Borrell sprach Lukaschenko das Recht auf das Präsidentenamt ab