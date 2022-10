Bosnien-Herzegowina wählt am Sonntag

In Bosnien-Herzegowina beginnen am Sonntag allgemeine Wahlen. Eine Wende in dem chronisch funktionsunfähigen Staat wird nicht erwartet. Gewählt werden drei Mitglieder der Staatsführung, die im Präsidium die drei Staatsvölker - Muslime, Serben und Kroaten - vertreten. Minderheitenvertreter konnten keine Kandidaten vorschlagen. Dabei hatte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof die Behörden bereits 2009 aufgefordert, die Diskriminierung in den Institutionen abzuschaffen.

