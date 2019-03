Bosnien holt zwei IS-Kämpfer aus syrischer Haft zurück

Bosnien-Herzegowina holt zwei aus dem Land stammende Kämpfer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zurück, die derzeit in einem Lager der Kurden in Syrien gefangen sind. Die beiden Männer werden in ihrer Heimat wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht gestellt, erklärte der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic am Samstag.

SN/APA (AFP)/ELVIS BARUKCIC Sicherheitsminister Dragan Mektic