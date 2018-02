Bosnien übergab EU-Kommission ausgefüllten Fragebogen

Der bosnische Regierungschef Denis Zvizdic und der amtierende Vorsitzender des dreiköpfigen Staatspräsidiums Bosnien-Herzegowinas, Dragan Covic, haben am Mittwoch in Sarajevo EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den ausgefüllten Fragebogen mit über 3.000 Antworten überreicht. Auf Basis der Antworten entscheidet Brüssel, ob Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhält.

Es handle sich um einen großen Tag für sein Land, twitterte Covic. Die Übergabe des EU-Fragebogens zeige, was Bosnien erreichen könne, wenn seine Politiker ihre Kräfte bündelten, teilte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn via dem Kurznachrichtendienst mit. Juncker absolviert gerade eine Reise durch die EU-Erweiterungsländer in Südosteuropa.

Bosnien-Herzegowina hatte am 15. Februar 2016 den EU-Beitritt beantragt. Hahn hatte daraufhin im Dezember den Fragebogen übermittelt. Ein Jahr danach, im Dezember 2017 wurde der ausgefüllte Fragebogen von der bosnischen Regierung abgesegnet.

Die EU hatte 2008 ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit dem Balkanland geschlossen. Dieses ist allerdings erst seit Juni 2015 in Kraft, nachdem sich die führenden bosnischen Politiker zu Reformschritten verpflichtet hatten. Die bosnische Politik ist wegen der Unstimmigkeiten zwischen den politische Vertretern der verschiedenen Volksgruppen oft gelähmt.

(APA)