Bosniens Sicherheitsminister Nesic bei Karner

Bosniens Minister für Sicherheit, Nenad Nešić, besucht am Dienstag Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Hauptthema des Treffens in Wien wird wohl die illegale Migration auf der Balkanroute sowie die diesbezügliche Situation in Bosnien-Herzegowina sein. Der bosnisch-serbische Politiker ist unter anderem für Grenzschutz und die Bekämpfung von Schlepperei und Menschenhandel zuständig. Österreich arbeitet mit Bosnien im Bereich Rückführungen von illegalen Migranten zusammen.

Innenminister Karner trifft bosnischen Sicherheitsminister