Bosnische Serben wenden sich von Verfassungsgericht ab

Abgeordnete der serbischen Minderheit in Bosnien-Herzegowina haben dafür gestimmt, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts des Landes nicht mehr anzuerkennen. Das Verfassungsgericht sei "komplett delegitimiert und hat sich selbst an den Punkt der Absurdität gebracht", sagte der bosnische Serbenführer Milorad Dodik vor der Abstimmung am Dienstag. Die Entscheidung könnte die Spannungen in dem tief gespaltenen Land weiter verschlimmern.

BILD: SN/APA/AFP/ELVIS BARUKCIC Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik