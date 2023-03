Botschaft aus der Küche: Wie stehen die Chancen für Erdogans Herausforderer?

Erdoğan besiegen? Das sei ein Leichtes, meint Herausforderer Kılıçdaroğlu. Und jüngste Umfragen geben ihm recht.

Ein Mann sitzt am Küchentisch. Er hat schütteres Haar und trägt eine runde Goldrandbrille. Im Hintergrund sind Küchenmöbel aus dem vorigen Jahrhundert zu erkennen. Die Szene wirkt wie aus längst vergangenen Tagen. Aber es geht um die Zukunft der Türkei. Der Mann ist Kemal Kılıçdaroğlu. Der 74-Jährige tritt bei der Präsidentenwahl am 14. Mai als gemeinsamer Kandidat von sechs Oppositionsparteien gegen den Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan an.

In einem Video, das er in seiner Küche aufgenommen hat, entwarf ...