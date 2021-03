Botschafts-Außenstelle Tschechiens in Jerusalem eingeweiht

Tschechien hat in Israel eine Außenstelle seiner Botschaft feierlich eröffnet. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis nahm am Donnerstag an der Eröffnung der Räumlichkeiten in Jerusalem teil. Der Status der Stadt Jerusalem ist einer der zentralen Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Babis und der ungarische Regierungschef Viktor Orban treffen am Donnerstag in Israel mit Premier Benjamin Netanyahu zusammen, um sich über die dortige Corona-Impfkampagne zu informieren.

SN/APA (AFP)/OLIVIER FITOUSSI Netanyahu baut weiter an seiner Impfstoff-Allianz