Brand in Moria änderte wenig

Einen Monat nach der vollständigen Zerstörung des Flüchtlingslagers durften fast nur unbegleitete Minderjährige Lesbos verlassen. Der Großteil der Betroffenen übersiedelte in ein neues Lager.

Eine "neue, moderne Einrichtung" sollte nach dem Brand im Lager Moria auf Lesbos errichtet werden, kündigte EU-Kommissar Margaritis Schinas damals an. Einen Monat nach dem Brand gibt es ein Lager mit Platz für 10.000 Menschen auf einem ehemaligen Schießplatz des griechischen Militärs. Direkt an der Küste, wo die Zelte Wind und Wetter ausgesetzt sind, wie Helfer kritisieren. Sie warnen, dass die Unterkünfte dem zu erwartenden Wetterumschwung nicht standhalten werden. Zudem hätten die Zelte, die auch in der derzeitigen Pandemie von ...