Vor der von Demonstranten besetzten Polytechnischen Universität in Hongkong ist es zu einem Brand gekommen. Das Feuer wurde am Montagmorgen ausgelöst, nachdem Demonstranten Molotow-Cocktails geworfen hatten, um einen Polizeieinsatz an der Universität abzuwehren. Die Sicherheitskräfte haben dort Hunderte von Demonstranten umzingelt, die sich seit Sonntagabend an der Universität verschanzt haben.

Quelle: Apa/Ag.