Brasilianer demonstrieren an Jahrestag von Militärputsch

In Brasilien haben Tausende Menschen am Jahrestag des Militärputsches von 1964 gegen eine Verharmlosung der jahrzehntelangen Militärdiktatur demonstriert. In der Hauptstadt Brasilia und in Metropolen wie São Paulo und Rio de Janeiro riefen sie am Sonntag unter anderem "Nie wieder Diktatur".

SN/APA (AFP)/DANIEL RAMALHO Tausende Menschen demostrierten in Brasiliens Städten