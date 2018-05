Brasilianischer Präsident Temer tritt nicht noch einmal an

Der äußerst unbeliebte brasilianische Präsident Michel Temer strebt keine Wiederwahl an. Seine Partei werde bei der Wahl im Oktober den früheren Finanzminister Henrique Meirelles ins Rennen schicken, kündigte der Staatschef nach Medienberichten am Dienstag an. "Meirelles ist der Beste der Besten", sagte Temer.

SN/APA (AFP)/EVARISTO SA Temer stellt sich der Wiederwahl nicht