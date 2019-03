Brasilien eröffnet "diplomatisches Büro" in Jerusalem

Brasilien hat ein neues "diplomatisches Büro" in Jerusalem eröffnet, wie das Außenministerium des südamerikanischen Landes am Sonntag mitteilte. Das Büro diene als Teil der brasilianischen Botschaft in Israel, die sich in Tel Aviv befindet.

SN/APA (AFP)/DEBBIE HILL Zwischen Bolsonaro und Netanyahu gibt es enge Verbindungen