Gegen viele Widerstände - Umweltschutz hat für Lula Priorität

Brasilien fiebert dem Regierungswechsel zum Jahresbeginn entgegen. Das Land ist tief gespalten und Staatschef Lula da Silva muss nicht nur, was den Schutz des Regenwaldes betrifft, gegen viele Widerstände regieren.

Die Weihnachtspause in der brasilianischen Politik war dieses Jahr noch ein bisschen kürzer als sonst. Schließlich steht in wenigen Tagen ein ausgesprochen wichtiger Termin auf der politischen Agenda. Zum neuen Jahr lenkt wieder Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva die Geschicke der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Noch immer ist knapp die Hälfte der Brasilianerinnen und Brasilianer davon überzeugt, dass der 77-Jährige die Präsidentschaft Ende Oktober nur durch Betrug errungen hat und nicht in den Präsidentensitz Palácio do Planalto in ...