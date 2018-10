Brasilien geht dunklen Zeiten entgegen

Der rechtsradikale Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro hält die Demokratie für eine "Schweinerei" und kündigt eine große "Aufräumaktion" im Land an. In die Stichwahl am Sonntag geht er als großer Favorit.

SN/AP Der Rechtspopulistische Kandidat Jair Bolsonaro geht als Favorit in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag in Brasilien.