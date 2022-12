Brasilien: Lula tritt dritte Amtszeit an

Als erster demokratisch gewählter Präsident Brasiliens tritt Luiz Inácio Lula da Silva eine dritte Amtszeit an. Der Links-Politiker legt am Sonntag in der Hauptstadt Brasília seinen Amtseid ab. Mehr als ein Dutzend Staatschefs nehmen an der Zeremonie teil, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach den Feierlichkeiten ist ein großes Musikfestival mit über 40 Künstlern geplant.

