Brasilien rückt scharf nach rechts

Schon vor seinem Amtsantritt sorgt Jair Bolsonaro im In- und Ausland für Angst und Schrecken. Die künftige Regierung des Landes sympathisiert mit Trump und verachtet Linke.

Am 1. Jänner wird Jair Bolsonaro Präsident von Brasilien. Millionen Menschen in dem südamerikanischen Riesenstaat sehnen diesen Moment herbei und sehen in dem 63-Jährigen einen Retter, der mit Gewalt und Korruption aufräumt und die Wirtschaftskrise beendet. Millionen andere in Brasilien und dem Ausland fürchten hingegen, der Aufstieg des Rechtsradikalen zum Staatschef des wichtigsten und größten Landes Lateinamerikas bedeutet das Ende der Demokratie, der Liberalität und des traditionellen Multilateralismus Brasiliens. Klar ist jedenfalls, dass mit Bolsonaro und seiner Machtüberahme eine Zeitenwende für das Land und die Region eingeläutet wird.