Leichen werden in Massengräbern beerdigt, während Bolsonaro die Wirtschaft wieder öffnen will.

Zwei Gesundheitsminister in einem Monat gegangen, explodierende Zahlen bei den Corona-Infektionen und ein irrlichternder Präsident, der noch vor Erreichen des Höhepunktes der Pandemie in seinem Land die Wirtschaft nach und nach wieder öffnen will.

Brasilien taumelt führungslos durch ...