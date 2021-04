Brasilien untersagt die Einfuhr von Putins Impfstoff

Moskau will ältere Menschen mit Geschenkkarten zum Impfen bewegen.

Die in Europa nicht zugelassenen Impfstoffe aus Peking und Moskau kämpfen mit Rückschlägen. Die Wirksamkeit der chinesischen Vakzine Sinopharm und Sinovac sei "nicht hoch", räumte kürzlich George Gao ein, Chef des staatlichen chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention. Das Serum brauche wahrscheinlich Verbesserungen, meinte er. Gedacht wird an eine Erhöhung der Dosis oder an eine Mischung mit anderen Impfstoffen.

Gaos Bemerkungen stehen im Gegensatz zu den Bemühungen der chinesischen KP, sich als Retter zu präsentieren und vergessen zu ...