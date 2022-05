Brasilien: Vorwärts in die Vergangenheit

Luiz Inácio Lula da Silva will wieder Präsident Brasiliens werden. In seiner Regierungszeit blühte die Wirtschaft - und die Korruption.

Im Rückwärtsgang soll in Brasilien die zweite Amtszeit von Jair Bolsonaro verhindert werden. Und die Linkenikone Luiz Inácio "Lula" da Silva nimmt sich dieser Aufgabe an. Der 76-Jährige opfert sich mit Freude, wie es aussieht. "Ohne einen Grund verliert das Leben seinen Sinn", erklärte Lula am Wochenende, als er nahe São Paulo seine Kandidatur für die Präsidentenwahl am 2. Oktober offiziell machte. Er hat nie daran gedacht, sich zurückzuziehen. Weder das Alter noch eine Verurteilung wegen Vorteilsannahme und folgende eineinhalb ...