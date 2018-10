Brasilien-Wahl - Rechtspopulist Bolsonaro klar vorne

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien klar für sich entschieden. Laut einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Ibope kam Bolsonaro bei der Wahl am Sonntag auf 45 Prozent der Stimmen.

Wie die brasilianische Wahlkommission nach Auszählung von 52 Prozent der Stimmzettel mitteilte, kommt der Rechtspopulist sogar auf 49 Prozent. Sollte Bolsonaro noch leicht auf über 50 Prozent zulegen, könnte er die Präsidentenwahl bereits im ersten Wahlgang entscheiden. Bleibt er unter der absoluten Mehrheit, trifft er in drei Wochen in der Stichwahl erneut auf den Linkskandidaten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT).

Haddad kam in der ersten Runde auf etwa 26 Prozent der Stimmen. Er tritt anstelle des früheren Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva an, der nach einer Verurteilung wegen der Annahme von Schmiergeldern in Haft ist und nicht antreten darf.

Rund 147 Millione Wahlberechtigten waren aufgerufen, einen Nachfolger für den konservativen Staatschef Michel Temer zu wählen. Bolsonaro, der mit rassistischen und sexistischen Äußerungen auf Stimmenfang ging und ein Verteidiger der früheren Militärdiktatur ist, war als Favorit in die erste Runde gegangen.

Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas steckt in einer tiefen Krise. Zahlreiche Politiker sind in Korruptionsskandale verwickelt, die Wirtschaft läuft nur schleppend und die Gewalt nimmt immer weiter zu. Der Wahlkampf war von einem schweren Konflikt zwischen Rechts und Links geprägt

