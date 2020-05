Weil der Staat in der Coronakrise nicht aktiv wird, helfen die Banden den Menschen in den Favelas.

Ruhig ist es in den Favelas von Rio de Janeiro und São Paulo. Ungewöhnlich ruhig. Keine Beats und keine Ballereien. Partys und Schießereien sind abgesagt. Die Drogenbanden der brasilianischen Metropole zeigen in Corona-Zeiten so etwas wie ihre staatstragende Seite. ...