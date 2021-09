Brasiliens angeschlagener Präsident mobilisiert Anhänger

Unterstützer des rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Vorabend des Unabhängigkeitstages in Brasília eine Polizeiabsperrung durchbrochen. Wie die Polizei der Hauptstadt am Montagabend mitteilte, überwanden Hunderte Demonstranten mit Lastwagen und Autos eine Absperrung und gelangten auf die aus Sicherheitsgründen gesperrte Allee, die zum Kongress und zum Obersten Gerichtshof des Landes, der gegen den Präsidenten ermittelt, führt.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL Bolsonaro steht massiv unter Druck