Brasiliens Demokratie in Schockstarre

Die Stabilität des größten Landes in Lateinamerika ist in Gefahr. Sicherheitskräfte erobern Parlament, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof zurück.

MEXIKO-STADT. Der Schreck stand dem Präsidenten ins Gesicht geschrieben. Der Kopf rot, der Blick ungläubig. Man merkte, dass die Vorkommnisse in Brasilia auch den erfahrenen Politiker Lula da Silva ins Mark trafen und er darüber fast die Fassung verlor. Als er sich am Sonntagabend gefasst hatte, setzte er seine Brille auf, ließ sich das Mikrofon halten und setzte zu entscheidenden Sätzen an:

"So etwas hat es in der Geschichte Brasiliens noch nie gegeben", sagte der linksliberale Präsident, der ...