Brasiliens Ex-Präsident Lula kündigt Kandidatur an

Ein knappes halbes Jahr vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der ehemalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva seine Kandidatur angekündigt. "Alles, was wir getan haben und was das brasilianische Volk erreicht hat, wird von der aktuellen Regierung zerstört", sagte der 76-Jährige am Samstag bei einer Kundgebung in São Paulo. "Wir werden nicht aufgeben - nicht ich und nicht unser Volk. Die Sache, für die wir kämpfen, hält uns am Leben."

SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA Lula tritt gegen Bolsonaro an