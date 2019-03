In Brasilien ist der frühere Präsident Michel Temer laut Medienberichten am Donnerstag festgenommen worden. Wie die brasilianischen Medien berichteten, erfolgte die Festnahme in Sao Paulo. Gegen den konservativen Politiker, der Ende 2018 nach zweieinhalb Jahren an der Spitze Brasiliens sein Amt abgab, wird wegen verschiedener Korruptionsaffären ermittelt.

SN/APA (AFP)/NORBERTO DUARTE Gegen Michel Temer wird wegen Korruptionsverdacht ermittelt