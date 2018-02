Brasiliens Parlament für Militäreinsatz in Rio de Janeiro

Angesichts der Kriminalitätswelle in Rio de Janeiro hat sich Brasiliens Parlament für eine militärische Intervention in der Millionenmetropole ausgesprochen. Der Senat stimmte in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit einer klaren Mehrheit für ein entsprechendes Dekret von Staatschef Michel Temer. Das Abgeordnetenhaus hatte den Militäreinsatz bereits abgesegnet.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL Militär übernimmt Aufgaben der Polizei in Rio de Janeiro