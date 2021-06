Brasiliens umstrittener Umweltminister zurückgetreten

Der umstrittene brasilianische Umweltminister Ricardo Salles (46) hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Präsident Jair Bolsonaro habe sein Rücktrittsgesuch akzeptiert, so Salles vor Journalisten im Präsidentenpalast in Brasilia. Er steht unter Verdacht, in illegalen Holzhandel verwickelt zu sein. Das Oberste Gericht leitete vergangenen Monat Ermittlungen ein. Neuer Umweltminister wird der bisher für den Amazonas zuständige Staatssekretär Joaquim Alvaro Pereira Leite.

SN/APA/AFP/EVARISTO SA 46-Jähriger soll in illegalen Holzhandel verwickelt sein