Braucht die Welt mehr Politikerinnen wie Angela Merkel?

Merkel, Meisterin des Ungefähren. Sie ist unprätentiös, wirkt fast durchschnittlich. Bald tritt die mächtigste Frau der Welt in den Ruhestand. Manche sagen, sie sei der Typus der integeren, uneitlen Staatsfrau gewesen, von der die Welt dringend mehr brauche. Aber stimmt das auch?

Es ist kaum vorstellbar, ein Deutschland ohne Angela Merkel. Seit nahezu neun Jahren beobachte ich das politische und gesellschaftliche Geschehen in Deutschland. Vieles hat sich verändert in diesen Jahren, enorm vieles sogar.

Die Welt ist eine andere geworden. Europa auch. Und Deutschland sowieso. Doch eine Konstante gab es immer in all den Jahren: Im Kanzleramt von Berlin arbeitete Angela Merkel. Wenn sie nicht gerade in Brüssel, London, Paris, Washington oder Moskau war. Sie arbeitete rund um die Uhr. ...