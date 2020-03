Breite Unterstützung für Belgiens Drei-Parteien-Regierung

Belgiens Ministerpräsidentin Sophie Wilmès hat im Parlament eine breite Mehrheit für ihre Drei-Parteien-Regierung erhalten. 84 Abgeordnete sprachen der frankophonen Liberalen am Donnerstag ihr Vertrauen aus, 44 stimmten dagegen. Die drei Parteien, die in der Regierung vertreten sind, verfügen lediglich über 38 der 150 Sitze in der belgischen Abgeordnetenkammer.

SN/APA (AFP)/DIRK WAEM Sophie Wilmès ist nun handlungsfähig