Die Uhr tickt: Es war Tag neun vor dem Brexit, als Theresa May in Brüssel um eine Verschiebung des Austrittsdatums bat. Um Mitternacht gab es eine Einigung.

Abwarten und Tee trinken - das ist immer weniger eine Option. Als am Donnerstag um 15 Uhr die 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel mit der britischen Regierungschefin Theresa May zusammenkamen, stand man bei Tag neun vor einem ...