Brexit-Chefunterhändler treffen sich erneut in Brüssel

Nach der jüngsten Abstimmungsniederlage für Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus treffen sich am Montag erneut die Brexit-Chefunterhändler der EU und Großbritanniens. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier kommt in Brüssel mit Brexit-Minister Stephen Barclay zusammen.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU EU-Verhandlungsführer Michel Barnier trifft Brexit-Minister Barclay