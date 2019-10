Brexit-Einigung laut Barnier diese Woche noch möglich

Eine Brexit-Einigung mit Großbritannien ist nach den Worten von EU-Unterhändler Michel Barnier noch in dieser Woche möglich. Allerdings werde ein Kompromiss mit der Zeit immer schwieriger, sagte Barnier am Dienstag vor einem Treffen der zuständigen EU-Minister in Luxemburg. Eine Vereinbarung müsse für alle funktionieren, sowohl für ganz Großbritannien als auch für die gesamte Europäische Union.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Chefverhandler Michael Barnier will Auskunft geben