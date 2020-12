Brexit-Einigung laut BBC in den kommenden Tagen erwartet

Bei den Brexit-Verhandlungen zeichnet sich dem Sender BBC zufolge eine Einigung in den nächsten Tagen ab. "Mehrere Insider haben mir heute gesagt, dass der Vorgang in den kommenden Tagen abgeschlossen werden dürfte", erklärte die BBC-Politikexpertin Laura Kuenssberg am Mittwoch. "Ein Botschafter sagte mir, es bestehe die Hoffnung, dass die Vereinbarung am Freitag abgeschlossen werden könnte."

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Großbritannien befindet sich bis Jahresende in einer Übergangsphase