Brexit - EU-Chefunterhändler Barnier reist nach London

Zum Auftakt der nächsten Runde der Brexit-Gespräche wird EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Montag in London erwartet. Er trifft sich dort um zu Mittag zum Arbeitsessen mit Premierministerin Theresa May und Brexit-Minister David Davis. Danach besucht Barnier die EU-Bankenaufsicht EBA in London, die im Zuge des EU-Austritts Großbritanniens künftig ihren Sitz in Paris haben wird.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS Barnier trifft Premierministerin May und Brexit-Minister Davis