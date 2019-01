Brexit - EU-Ratsvorsitz: "Neuverhandlung ist keine Option"

Die EU will nach der Abstimmungsniederlage für den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus nicht ein neues Austritts-Abkommen mit London verhandeln. "Eine Neuverhandlung ist keine Option", sagte die amtierende EU-Ratsvorsitzende und rumänische Europa-Staatssekretärin Melania Ciot am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. Gleichzeitig wurde vor dem gestiegenen Risiko eines No Deals gewarnt.

SN/AFP/GLYN KIRK Die Zeichen stehen auf No Deal und Hard Brexit