Brexit - Gericht wies Klage gegen Zwangspause des britischen Parlaments ab

Ein Gericht in London hat eine Klage gegen die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des britischen Parlaments abgewiesen. Die Richter ließen am Freitag jedoch eine Berufung am höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, ausdrücklich zu. Dort soll es am 17. September weitergehen.

Geklagt hatten unter anderem die Geschäftsfrau und Aktivistin Gina Miller und Ex-Premierminister John Major. Sie sehen in der bis zu fünf Wochen langen Sitzungsunterbrechung ein unzulässiges politisches Manöver von Johnson, um seinen Brexit-Kurs durchzudrücken. Johnsons Anwälte hatten Millers Vorwürfe hingegen als "akademisch" abgetan. Miller ist keine Unbekannte im Kampf gegen den EU-Austritt: Sie hatte mit einer Klage beim obersten Gericht in Großbritannien Anfang 2017 erreicht, dass das Parlament beim Brexit stärker einbezogen wird. Wegen ihrer Initiative war sie mehrfach bedroht worden. Sollten die Lords Veränderungen an dem Gesetzesentwurf vornehmen, müsste er am Montag noch einmal ins Unterhaus, bevor das Gesetz Königin Elizabeth II. zur Unterschrift vorgelegt werden kann. Der Gesetzesentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein. Die britischen Oppositionsparteien wollen unter der Führung von Labour-Chef Jeremy Corbyn ihr weiteres Vorgehen ausloten, um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Vertrag zu vermeiden. Zudem solle bei der für Freitag geplanten Telefonkonferenz über das Abstimmungsverhalten im Parlament zu der von Johnson geforderten Neuwahl beraten werden, sagte ein Sprecher von Corbyn. Johnson strebt nach wie vor vorgezogene Wahlen Mitte Oktober an und will dafür am Montag die Zustimmung des Unterhauses einholen. Die Oppositionsparteien fürchten aber, dass eine Wahl nur zwei Wochen vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober Johnson ermöglicht, das Land auch ohne Vertrag aus der EU zu führen. Quelle: Apa/Dpa