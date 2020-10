Brexit-Gespräche gehen auf die Chefebene

Die stockenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen wechselseitigen Beziehungen gehen auf die Chefebene. Der britische Premierminister Boris Johnson wird am Samstag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten, wie ein Regierungssprecher in London am Freitag mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/TOLGA AKMEN Johnson und Von der Leyen sehen sich am Samstag nur virtuell