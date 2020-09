Brexit-Gespräche nach Affront Londons im Krisenmodus

Großbritannien will den Brexit-Vertrag in Teilen aushebeln und hat damit eine schwere Vertrauenskrise im Verhältnis zur EU ausgelöst. Die ohnehin äußerst zäh verlaufenden Gespräche über die künftigen Beziehungen stehen nun vor einer harten Belastungsprobe. Hintergrund ist ein geplantes Gesetz der britischen Regierung zum Binnenhandel, das dem Brexit-Vertrag mit der EU in Teilen zuwiderläuft.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Gro§britannien und EU einmal mehr im Clinch