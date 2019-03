Brexit-Gespräche werden am Wochenende fortgesetzt

Vor den entscheidenden Abstimmungen des britischen Parlaments über den Austrittsvertrag aus der EU setzen Brüssel und London die Brexit-Verhandlungen am Wochenende fort. Die Brexit-Gespräche würden sich "mit großer Sicherheit" über das ganze Wochenende hinziehen, sagte der oberste Rechtsberater der britischen Regierung, Geoffrey Cox, am Donnerstag vor dem Unterhaus in London.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Großbritannien soll die EU eigentlich am 29. März verlassen