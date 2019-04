Brexit - jetzt kämpft May um die Verschiebung des EU-Austritts

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich nach ihrem Brexit-Kompromissangebot an die Opposition am Mittwoch den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Regierungschefin muss bei der Fragestunde im Parlament (gegen 13.00 Uhr MESZ) mit mächtigem Gegenwind aus den eigenen Reihen rechnen.

May hatte am Dienstagabend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, eine weitere Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei zusammensetzen und nach einer Lösung aus der Brexit-Sackgasse suchen.

Einem Brexit ohne Abkommen am 12. April erteilte May eine Absage - und ging damit auf Konfrontationskurs zu einem erheblichen Teil ihrer eigenen Partei. Rund die Hälfte ihrer Fraktionsmitglieder hatte sich bei einer Abstimmung im Parlament Ende März für einen Austritt ohne Abkommen ausgesprochen. Ein Kompromiss mit Labour dürfte dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt. Dagegen sprach sich der überwiegende Teil der Tory-Fraktion bei einer zweiten Runde von Abstimmungen aus.

Für den Nachmittag hatte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten ein Gesetzgebungsverfahren vorgesehen, um May zur Verschiebung des EU-Austritts zu zwingen. Ob die Abgeordneten nach Mays Ankündigung daran festhalten wollten, war zunächst unklar.

Anarchie nach dem EU-Austritt?

Der britische Kabinettssekretär Mark Sedwill hat unterdessen ein düsteres Bild für sein Land im Fall eines "No Deal" gezeichnet. Wie die stramm auf Pro-Brexit-Kurs dampfende britische Tageszeitung "Daily Mail" berichtete, werden laut Sedwill die Nahrungsmittelpreise dann um zehn Prozent steigen. Die Polizei werde nicht in der Lage sein, die Öffentlichkeit zu schützen. Und es werde zur schlimmsten Rezession seit 2008 kommen.

Das Blatt berichtete von einem Brief mit dem Titel "Tag des Jüngsten Gerichts" an die Regierung. Zuletzt hat das britische Unterhaus zwölf Optionen für den Brexit abgelehnt. Ein positives Votum hat in den vergangenen Wochen das britische Parlament lediglich gegen einen "No Deal" gegeben. Gerade dieses Szenario erschien zuletzt wahrscheinlicher als je zuvor.

Nachdem auch der von der britischen Premierministerin Theresa May mit der EU ausverhandelte Brexit-Vertrag für einen geregelten Austritt drei Mal abgelehnt wurde, müssten die Briten spätestens am 12. April die EU verlassen. Mit oder ohne Deal. Letzteres lässt sich nur noch vermeiden, wenn Großbritannien doch noch um eine weitere Verlängerung ansucht - was jetzt wieder im Raum steht.

Allerdings würde dies dann de facto bedeuten, dass die Briten an den EU-Wahlen am 26. Mai teilnehmen müssten. Dieses Szenario wurde nicht nur von Großbritannien nicht gewünscht, auch die EU hatte sich mehr und mehr davon distanziert.

Doch wendet sich das Blatt nun wieder? Der gordische Knoten namens Brexit-Chaos harrt jedenfalls seiner Entwirrung...

Quelle: Apa/Dpa