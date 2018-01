Brexit - Juncker: Großbritannien "pikiert" über EU-Einladung

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker glaubt selbst nicht mehr an eine Abkehr Großbritanniens vom Brexit. Großbritannien habe "fast pikiert" auf den EU-Vorschlag zum Verbleib in der Europäischen Union reagiert, sagte Juncker am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. Auch der österreichische EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) sieht den Brexit-Zug noch immer auf Kurs.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Juncker ist sich sicher, dass der Brexit kommen wird