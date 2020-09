Brexit-Krimi: Ultimatum an London läuft diese Woche ab

Der Vertreter der britischen Handelskammer in Brüssel hält einen Handelsvertrag noch immer für möglich.

Diese Woche könnte entscheidend werden im Brexit-Drama - wieder einmal. Die Gespräche über einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien gehen in die nächste Runde. Noch immer ist kein Fortschritt zu sehen. Dabei tickt die Uhr. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der beide Seiten noch zum Abschluss kommen können. Ansonsten droht ab 1. Jänner, was man eigentlich vermeiden wollte: ein - in wirtschaftlicher Hinsicht - harter Brexit ohne jedes Sicherheitsnetz.

Genau damit rechnen mittlerweile viele Beobachter. ...