Die britische Premierministerin Theresa May will das mit der EU ausverhandelte Brexit-Abkommen wieder aufmachen und neu verhandeln.

Um die Zustimmung des Unterhauses zu bekommen, müsse die Backstop-Regel für Nordirland geändert werden, "und das heißt, der Austrittsvertrag muss wieder geöffnet werden", so ihr Sprecher am Dienstag in London. Die EU hat diese Option bisher kategorisch zurückgewiesen.

Anzeige

Weitere Informationen folgen.

Was ist der Brexit? Hier wird er kurz erklärt

Quelle: Apa/Dpa