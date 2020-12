Brexit-Pakt für Von der Leyen unwahrscheinlicher als No Deal

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No Deal zum Jahreswechsel. Entsprechend informierte von der Leyen nach Angaben eines Diplomaten am Freitag die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel. Der britische Premier Boris Johnson hatte sich am Donnerstagabend ähnlich geäußert.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Von der Leyen nicht sehr optimistisch